Vice-Presidente dos EUA presente no funeral Tyre Nichols

A vice-Presidente dos Estados Unidos, Kamala Harris, conta comparecer ao funeral de Tyre Nichols, que morreu três dias depois de ser espancado por polícias em Memphis perto da sua casa, informou hoje a Casa Branca.

Harris foi convidada para comparecer ao funeral na quarta-feira pela mãe e pelo padrasto de Nichols, de acordo com a secretária de imprensa da dirigente norte-americana.

A vice-Presidente falou hoje por telefone com a família de Tyre Nichols para expressar as suas condolências e oferecer apoio, já depois de o chefe da Casa Branca, Joe Biden, ter feito o mesmo na semana passada.

O procurador-geral dos Estados Unidos, Merrick Garland, afirmou que a morte do afro-americano Tyre Nichols, 29 anos, cometida por cinco polícias, também eles afro-americanos, em Memphis, no estado do Tennessee, vai ser investigada.

Os cinco ex-agentes estão sob custódia e enfrentam várias acusações criminais por espancar Nichols até à morte, após ter sido preso em 7 de janeiro por uma alegada infração de trânsito.

Em conferência de imprensa, o advogado da família, Ben Crump, referiu-se às acusações contra os cinco detidos, incluindo homicídio em segundo grau, cuja pena no Tennessee pode chegar aos 60 anos de prisão.

O advogado explicou que, num vídeo da polícia, entretanto divulgado, Nichols liga para mãe até três vezes.

Os pais de Tyre Nichols aceitaram por sua vez um convite dirigido pelo grupo que representa a comunidade afro-americana no Congresso norte-americano para estarem presentes no discurso do Presidente Joe Biden sobre o Estado da União na próxima semana, dia 7 de fevereiro, segundo o líder do agrupamento, citado pelo jornal The New York Times.

A cidade de Memphis, nos EUA tem protestado pela morte do afro-americano após a divulgação do vídeo das agressões a um jovem afro-americano.