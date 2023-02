"Cometa verde" está a passar pela Terra antes de desaparecer nos confins do Sistema Solar

O cometa C/2022 E3 (ZTF) fez esta madrugada a maior aproximação à Terra antes de provavelmente deixar o nosso Sistema Solar para sempre. Mas ainda é possível observá-lo nestes próximos dias a partir do hemisfério norte.

Descoberto em março passado pelos astrónomos do Zwicky Transient Facility (ZTF) no Observatório Palomar, na Califórnia, o cometa C/2022 E3 (ZTF) dá uma volta inteira ao Sol a cada 50.000 anos, o que significa que passou pela última vez pelo nosso planeta na Idade da Pedra, ainda a misteriosa formação de Stonehenge ainda não tinha sido construída.

O que são cometas e porque este é verde?

Os cometas são bolas de poeira e gelo primordiais que giram em torno do Sol em gigantes órbitas elípticas. À medida que se aproximam do Sol, estes corpos celestes aquecem, transformando o gelo da superfície em gás e expulsando a poeira. Desse forma é criada uma nuvem (ou coma ou cabeleira - nebulosidade que circunda o núcleo dos cometas) que envolve o núcleo duro do cometa e a cauda de poeiras que o acompanha.

O brilho verde de C/2022 E3 (ZTF) deve-se à presença de carbono biatómico – pares de átomos de carbono que estão unidos – na cabeça do cometa. A molécula emite luz verde quando atingida pelos raios ultravioleta do Sol.