Cometa a desintegrar-se vence prémio de melhor fotografia de astronomia

Para a sua imagem vencedora, Yang Hanwen e Zhou Zezhen, ambos com 14 anos, trabalharam juntos para fotografar a Galáxia de Andrómeda, uma das vizinhas mais próximas e maiores da Via Láctea com cores impressionantes

"Acho que esta foto mostra como é linda a nossa vizinha", disse Yang Hanwen.

A categoria Jovem Fotógrafo Astronômico do Ano é para menores de 16 anos.