Bolsonaro diz que "por lei" é italiano após pergunta sobre cidadania

Jair Bolsonaro disse esta sexta-feira que por lei é italiano, uma vez que os avós nasceram em Pádua. No entanto, de acordo com a Ministério dos Negócios Estrangeiros italiano o pedido de nacionalidade ainda não foi entregue.

O ex-Presidente do Brasil pediu, para já, um visto de turista para ficar nos Estados Unidos por mais seis meses. O advogado diz que permanecerá na Florida enquanto o pedido estiver a ser analisado.

Bolsonaro saiu do Brasil no dia 30 de dezembro, dois dias antes de Lula da Silva tomar posse. No dia 8 de janeiro, apoiantes do ex-Presidente invadiram o Congresso, o Supremo Tribunal Federal e o palácio presidencial do Brasil, pedindo um golpe militar para derrubar a eleição vencida por Lula da Silva.

O Supremo Tribunal brasileiro já concordou em abrir uma investigação para descobrir se Jair Bolsonaro encorajou os protestos antidemocráticos que terminaram na invasão de prédios públicos na capital brasileira.

A situação do ex-líder brasileiro tornou-se mais complicada depois às declarações do senador Marcos do Val, próximo de Bolsonaro, que disse nas redes sociais que o ex-presidente tentou convencê-lo a participar num golpe contra Lula.