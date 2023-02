Chile enfrenta mais de 250 incêndios florestais: pelo menos 22 pessoas morreram

Pelo menos 22 pessoas morreram nos mais de 250 incêndios florestais no centro do Chile, onde se regista uma intensa onda de calor, de acordo com um novo balanço divulgado este sábado pelas autoridades locais.

Há também 554 pessoas feridas, 16 delas gravemente, disse a ministra da Administração Interna do Chile, Carolina Tohá.

Dos 251 incêndios ativos, 80 estão fora de controlo, informou o Serviço Nacional de Prevenção e Resposta a Catástrofes (Senapred).

Um balanço anterior divulgado também este sábado dava conta de 16 mortos.

Entre as vítimas mortais estão um piloto de nacionalidade boliviana e um mecânico de nacionalidade chilena que caíram na sexta-feira de um helicóptero que combatia incêndios, segundo a Senapred.

Presidente declara estado de calamidade na região de La Araucanía

O Presidente chileno, Gabriel Boric, declarou estado de calamidade na região de La Araucanía, depois de adotar medida semelhante para as regiões de Nuble e Biobio.

Os fogos acontecem no meio de uma onda de calor extrema, com temperaturas próximas dos 40ºC, levando as autoridades a temer um desastre como o de 2017.

Nesse ano, um enorme incêndio florestal matou 11 pessoas, afetou cerca de 6.000 pessoas, destruiu mais de 1.500 casas e devastou 467.000 hectares de terras.

Gabriel Boric pediu este sábado ajuda internacional para deter a grave vaga de incêndios e disse que o seu homólogo argentino, Alberto Fernández, se ofereceu para enviar ajuda.

"Estamos a gerir o apoio de diferentes países para lidar com a emergência", disse o governante, que na sexta-feira suspendeu as férias na Patagónia chilena para visitar as zonas afetadas.

A ministra da Administração Interna, Carolina Tohá, disse este sábado numa conferência de imprensa que também tinha sido pedida ajuda a países como o México, Brasil e Espanha.

A vaga de incêndios afeta sobretudo as regiões de Ñuble, Biobío e La Araucanía, zonas de intensa atividade agrícola e florestal localizadas a 400, 500 e 700 quilómetros a sul da capital chilena, respetivamente.

O Governo chileno decretou um Estado de Exceção Constitucional de Catástrofes, que permite uma entrega mais rápida da ajuda às pessoas afetadas e a mobilização de recursos, entre outras medidas.

Segundo os serviços de meteorologia, a vaga de calor deve durar até à próxima quarta-feira e irá afetar sete das 16 regiões do país.