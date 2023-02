Balão chinês: norte-americanos questionam autoridades que demoraram a responder

Alguns norte-americanos não entendem porque é que as autoridades demoraram tanto tempo a abater o balão chinês que sobrevoou o país. Joe Biden diz que deu ordens para a destruição há vários dias, mas os militares pedira-lhe para esperar. A China considera a decisão um exagero e diz-se no direito de fazer o mesmo.

Vários norte-americanos ficaram satisfeitos quando um avião de combate abateu o balão chinês que há alguns dias passeava pelo ar no país. Muitos não entendem porque é que foi preciso tanto tempo para o deitar abaixo.

O balão que a China garante servir apenas para a recolha de dados meteorológicos entrou no espaço aéreo norte-americano a meio da semana.

Pequim emitiu apenas uma pequena nota onde considera a destruição do balão um exagero reservando-se ao direito de responder na mesma moeda.

O balão chinês foi abatido já sobre as águas do Atlântico, junto a uma praia na Carolina do Sul.