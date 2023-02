Azaz, Síria: equipa de resgate salva criança após sismo

Um sismo de 7,8 na escala de Richter atingiu a Turquia e foi sentido nos países vizinhos, em especial na Síria, onde há também registo de várias vítimas. As equipas de resgate conseguiram salvar esta manhã, em Azaz, no norte do país uma criança que estava presa nos escombros de um edifício destruído pelo sismo.

A agência Reuters captou os instantes dramáticos em que a criança é retirada do que resta de um prédio arrasado pelo terramoto, aparentemente apenas com algumas escoriações.

O Centro Nacional de Monitorização Sísmica da Síria informou que o terramoto, que ocorreu perto da fronteira da Turquia com a Síria, foi o "mais forte" registado pelos sistemas sírios desde que entraram em funcionamento, em 1995.

O epicentro do terremoto, que durou cerca de 30 segundos e ocorreu cerca das 4:17 locais (1:17 em Lisboa), foi a região de Kahramanmaras.

O sismo ocorreu a uma profundidade de sete quilómetros, avançou a Presidência de Gestão de Emergências e Desastres (AFAD) da Turquia.

Os abalos foram sentidos também no Líbano e no Chipre, Itália emitiu um alerta de tsunami.

A delegação das Nações Unidas na Síria anunciou que está a trabalhar para coordenar a assistência em todas as áreas nas províncias afetadas pelo sismo com epicentro na Turquia, que matou mais de 600 pessoas em ambos os países.