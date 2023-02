Sismo atinge Turquia e Síria: imagens de drone mostram dimensão da tragédia

A cidade de Adana, no sul da Turquia, é uma das mais atingidas pelo terramoto de 7,8 na escala de Richter. O epicentro do sismo, que durou cerca de 30 segundos e ocorreu cerca das 4:17 locais (1:17 em Lisboa), foi a região de Kahramanmaras, a sudeste do país. As imagens drone captam a azáfama das equipas de resgate nos escombros de prédios arrasados pelo tremor de terra.



O último balanço de vítimas, avançado pelo Presidente turco, Recep Erdogan, aponta para mais de 900 mortos só na Turquia e, no total, um número superior a 1.300, somando também as vítimas mortais registadas na Síria.

O Centro Nacional de Monitorização Sísmica da Síria informou que o terramoto, que ocorreu perto da fronteira da Turquia com a Síria, foi o "mais forte" registado pelos sistemas sírios desde que entraram em funcionamento, em 1995.

O sismo, que é já considerado um dos mais mortíferos deste século, ocorreu a uma profundidade de sete quilómetros, informaram o responsável pela Gestão de Emergências e Desastres (AFAD) da Turquia.

A Turquia está situada numa das zonas sísmicas mais ativas do mundo. Ancara ativou todas as equipas de emergência para socorrer as zonas mais afetadas.

Os abalos foram sentidos também no Líbano e no Chipre, Itália emitiu alerta de tsunami.