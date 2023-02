Portugal disponível para integrar missão europeia de apoio à Turquia

Portugal mostrou-se disponível para enviar meios de apoio às operações de resgate na Turquia. O Governo diz que está só a aguardar indicações das autoridades europeias. O sismo intenso provocou a morte a centenas de pessoas.

“Já transmitimos a nossa disponibilidade à UE para integrarmos essa equipa de apoio ao resgate e no quadro de emergência médica”, disse aos jornalistas José Luís Carneiro, ministro da Administração Interna.

O governante afirma que “a Autoridade Nacional de Emergência e Proteção Civil está em diálogo com as entidades europeias para mobilizar esse nosso apoio nacional”.

José Luís Carneiro deixa ainda “uma palavra de tristeza e de solidariedade” para a Turquia, em particular “aos seus responsáveis da embaixada em Portugal”.

O Ministério dos Negócios Estrangeiros tinha já expressado solidariedade para com o Governo e o povo turco: “Estamos chocados com as notícias que chegaram da Turquia esta manhã sobre o terrível terramoto. O Governo Português manifesta a sua total solidariedade com o povo e o Governo da Turquia”, foi partilhado no Twitter