Departamento de Defesa dos EUA revela que houve sobrevoos de balões chineses no mandato de Trump

Os Estados Unidos foram surpreendidos, na semana passada, pela invasão no espaço aéreo de um balão espião chinês, que acabou por ser abatido pelas forças armadas norte-americanas.

Mas não foi a primeira vez que isto aconteceu, de acordo com o porta-voz do departamento de Defesa norte-americano, houve três sobrevoos de balões chineses durante o mandato do ex-presidente Donald Trump. John Kirby acrescentou ainda que os casos só foram descobertos no Governo de Biden.

“Descobrimos esses voos depois de termos chegado ao escritório. Não vou entrar em pormenores sobre como foi feita a análise forense. Acho que conseguem entender que seremos cuidadosos com isso. Mas percebemos que, em três ocasiões - pelo menos - os balões de vigilância da China entraram no espaço aéreo dos EUA.”, revelou John Kirby, em declarações aos jornalistas.

Segundo o porta-voz, a atual Administração informou os “agentes importantes dessa administração [anterior]" expressando vontade de “explicar-lhes o que descobrimos”, concluiu.

A China apresentou queixa formal contra os EUA, depois do balão ter sido abatido e avisou que a decisão de abater o balão irá prejudicar a relação entre os dois países.