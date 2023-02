O cantor irlandês Bono e a embaixadora ucraniana nos EUA, Oksana Markarova, serão alguns dos convidados que acompanharão a primeira-dama norte-americana, Jill Biden, a assistir esta noite ao discurso do Estado da União.

Pelo segundo ano consecutivo, Markarova foi convidada por Jill Biden pelo "apoio contínuo dos EUA à Ucrânia perante o ataque injustificado da Rússia", disse a Casa Branca, em comunicado.

Outra figura que vai ocupar o camarote presidencial esta noite ao lado da primeira-dama, será Paul Pelosi - marido da ex-líder da Câmara de Representantes, a Democrata Nancy Pelosi - que foi agredido na sua casa na Califórnia por um intruso, no que a Casa Branca descreveu como um "ataque com motivações políticas".

No total, Jill Biden convidou 24 pessoas para assistirem ao discurso do Estado da União.

Entre os convidados está ainda Mitzi Colin López, uma jovem que foi trazida pelos seus pais migrantes do México quando tinha três anos de idade e que cresceu nos Estados Unidos, beneficiando de um programa especial de acolhimento de crianças.

O Presidente dos Estados Unidos, Joe Biden, falará nesta terça-feira perante ambas as câmaras do Congresso dos Estados Unidos às (pelas 21:00, hora local; 02:00 de quarta-feira, hora de Portugal continental) para o tradicional discurso sobre o Estado da União.

O discurso do Estado da União é uma das cerimónias mais importantes da política americana.

Neste evento, o Presidente dirige-se às duas câmaras do Congresso (Senado e Câmara de Representantes) reunidas no mesmo hemiciclo, juntamente com os membros do Supremo Tribunal, para definir as prioridades para o próximo ano e solicitar a colaboração dos congressistas.