Incêndios do Chile: forno de barro salva homem das chamas

Chegou ao Chile a ajuda internacional para combater os violentos incêndios florestais que começaram há seis dias e já tiraram a vida a 26 pessoas. Ao país chegaram equipas do México, de Espanha e da Argentina. Entretanto, começam a surgir relatos de sobreviventes.

Um forno de barro salvou a vida de um morador na região de Biobío, quando tudo à volta ficou destruído pelas chamas.

“Entrei no forno, limpei-o e virei-me para baixo, porque era a única forma de resistir ao calor e ao fumo. Não aguentava mais, mas quando as equipas de resgate me encontraram eu não queria sair, não queria desistir porque não queria perder tudo”, contou um dos sobreviventes.

Para além das perdas humanas e materiais, também dezenas de animais foram afetados pelos incêndios florestais que consumiram cerca de 270 mil hectares de terreno.

Os bombeiros chilenos têm agora ajuda externa para combater as chamas. O avião Ten Taker está entre o equipamento enviado do estrangeiro. Consegue transportar mais de 35 mil litros de água e está a ajudar a conter alguns dos 275 incêndios ativos no país.

Os incêndios no Chile já provocaram 26 vítimas mortais e deixaram milhares de pessoas desalojadas.