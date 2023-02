Discurso de Biden foi "otimista", mas não "triunfalista"

O comentador da SIC Germano Almeida considera que "foi um grande discurso de Joe Biden", que chega ao "americano comum".

"Foi um grande discurso, um discurso que o lança para a recandidatura sem precisar de dizer. É um discurso que me faz lembrar o seguinte: ele foi durante oito anos o número dois de Barack Obama, que é um grande orador, mas tinha um lado intelectual profundo que às vezes não chegava ao americano comum. E chamavam Joe Biden para explicar e para falar mais diretamente para o americano comum".

Foi um discurso "otimista", mas não "triunfalista", acrescenta.

Na Edição Especial da SIC Notícias, Germano Almeida diz que foi uma "surpresa" o Presidente dos EUA dedicar pouco tempo à questão da Ucrânia.

É a segunda vez que o Presidente Joe Biden faz o discurso anual típico dos presidentes dos EUA para as duas câmaras do Congresso (Senado e Câmara de Representantes) reunidas no mesmo hemiciclo, juntamente com os membros do Supremo Tribunal.