Governo brasileiro intensifica combate ao garimpo ilegal na Amazónia

O Governo brasileiro está a intensificar o combate ao garimpo ilegal na Amazónia, atividade apontada como a causa da crise humanitária dos índios Yanomami.

Desde a invasão de garimpeiros que aumentou o número de casos de doenças contagiosas entre os índios. O Ministério da Saúde declarou emergência de saúde pública na reserva onde indígenas foram encontrados em estado grave de desnutrição.

O impacto no meio ambiente afetou a subsistência dos indígenas, que tradicionalmente se alimentam da caça e da pesca. Metais pesados, utilizados na extração do ouro, contaminaram o solo e a água no território.

A operação do Governo pretende retirar os garimpeiros das terras Yanomami. No total, estima-se que cerca de 20.000 garimpeiros estejam a ocupar as terras da reserva. A Polícia Federal tenta chegar aos financiadores e às lideranças do garimpo.

A preservação da Amazónia será um dos principais temas do encontro entre o presidente Joe Biden e Lula da Silva, que viajou esta quinta-feira para Washington.

Esta é uma reportagem da correspondente da SIC no Brasil, Ivani Flora.