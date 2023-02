Austrália rejeita mina de carvão a céu aberto perto da Grande Barreira de Coral

A Austrália rejeitou pela primeira vez um pedido para a abertura de uma mina de carvão por motivos ambientais, com o Governo a alertar para a “poluição e danos irreversíveis ao recife” serem muito reais.

"Tomarei cada decisão que chegue até mim caso a caso, de acordo com a lei e de acordo com a ciência disponível", afirmou Plibersek, ministra do Ambiente australiana, no parlamento.