Primeira-ministra da Escócia apresenta demissão

A líder do Partido Nacional Escocês fez o anúncio esta quarta-feira, numa conferência de imprensa, em Edimburgo, onde reconheceu que foi uma decisão dura, mas ponderada. Sturgeon admitiu ainda que a pressão do trabalho era “implacável”.

Sturgeon era primeira-ministra da Escócia desde novembro de 2014. Substituiu Alex Salmond após o referendo sobre a independência. Desde 1999, é deputada no Parlamento escocês.

A decisão surge depois de, no final de 2022, o Supremo Tribunal do Reino Unido ter decretado que o parlamento regional escocês não podia legislar a realização de um segundo referendo sobre a independência da província britânica.

Na altura, a primeira-ministra escocesa afirmou respeitar a decisão, mas afirmou que a voz dos nacionalistas “não será silenciada”.

Em janeiro, o Governo britânico vetou um projeto-lei que visava facilitar o processo de mudança de género a partir dos 16 anos na Escócia, defendendo a decisão com a "garantia de segurança de mulheres e crianças".

A primeira-ministra da Escócia e líder do SNP, Nicola Sturgeon, considerou esta decisão do Governo do Reino Unido como um "ataque frontal" à autonomia do parlamento escocês.