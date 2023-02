Descoberta pegada gigante de dinossauro em Yorkshire

Foi encontrada uma pegada de dinossauro gigante, com cerca de um metro de comprimento. Trata-se da maior pegada identificada, até agora, na costa de Yorkshire, no Reino Unido – conhecida como "Costa dos Dinossauros".

A descoberta aconteceu por acaso. Em abril de 2021, a arqueóloga Marie Woods estava a caminhar pela costa de Burniston Bay, a cerca de cinco quilómetros de Scarborough, quando se deparou com o fóssil de tamanho recorde.

“Não conseguia acreditar no que via, e tive de verificar duas vezes”, disse em comunicado, citado pela CNN. “Tenho visto várias pegadas pequenas quando passeio com amigos, mas nada como esta. Nunca mais posso dizer que ‘os arqueóloga não estudam dinossauros”, rematou.