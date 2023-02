Milhares de pessoas manifestaram-se, esta quinta-feira, em Paris, França, contra o aumento da idade da reforma dos atuais 62 para os 64 anos.

No protesto participaram trabalhadores de todas as áreas.

Os manifestantes percorreram algumas das principais ruas da capital francesa com cartazes e cânticos a criticar a iniciativa do Governo e do Presidente Emmanuel Macron.

Um dos sindicatos que organizou este protesto diz que está a preparar uma greve geral para 7 de março.