Manifestantes marcham no Irão após semanas de acalmia

Manifestantes marcharam pelas ruas de várias cidades do Irão durante a noite de quinta-feira, na maior vaga de protestos antigovernamentais das últimas semanas, de acordo com vídeos colocados esta sexta-feira nas redes sociais.

As manifestações assinalaram 40 dias desde que as autoridades iranianas executaram dois homens condenados à pena de morte devido a acusações relacionadas com os protestos que têm ocorrido desde setembro.

A vaga de protestos foi desencadeada pela morte em 16 de setembro de Mahsa Amini, uma jovem de 22 anos que estava sob a custódia da chamada polícia de costumes após ter sido detida por supostamente estar a usar o véu islâmico de forma incorreta.

Vídeos mostraram manifestações na capital, Teerão, bem como nas cidades de Arak e Isfahan (centro), Izeh, na província de Khuzestan (sudoeste), e Karaj (norte), disse o grupo iraniano Ativistas dos Direitos Humanos, citado pela agência de notícias Associated Press.