Coreia do Norte dispara dois mísseis após o ensaio entre Washington e Seul

"Os nossos militares detetaram dois mísseis balísticos de curto alcance disparados esta manhã a partir das zonas de Sukchon na província de Pyongan do Sul entre as 07:00 e as 07:01 (hora local)", declarou o estado-maior sul-coreano.

Yo Jong também ameaçou Seul e Washington com ações "equivalentes" após as manobras conjuntas que efetuaram no domingo com o envolvimento de bombardeiros estratégicos B-1, uma ação para responder ao lançamento na sexta-feira de um míssil balístico intercontinental de Pyongyang que no sábado se despenhou em águas da Zona Económica Exclusiva (ZEE) japonesa.