Coreia do Norte: o que se sabe sobre a filha (cada vez) mais conhecida de Kim Jong-un?

Apareceu em público pela primeira vez em novembro. De mãos dadas com o pai em frente ao maior míssil balístico da Coreia do Norte. Desde aí tem dividido holofotes com o pai em eventos militares. Agora, o líder da Coreia do Norte, Kim Jong-un, proibiu que haja mais pessoas no país com o nome da filha, Ju-Ae. Os analistas dizem que é cedo para conclusões definitivas, mas Kim Jong-un poderá estar a preparar terreno para a filha ser a próxima líder.

De casaco branco e sapatos vermelhos, a inspecionarem um míssil balístico antes do teste de lançamento. Foi assim que a filha do líder norte-coreano foi apresentada ao mundo, há três meses. Só em fevereiro, apareceu duas vezes ao lado do pai, uma delas num evento que envolvia um grande banquete com altas patentes militares. Com gestos de afeto e cumplicidade entre os dois. Os média estatais descrevem-na mesmo como a "filha mais amada". Mas o que é que isto pode significar?