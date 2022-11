Chama-se Ju Ae, terá cerca de dez anos e é filha de Kim Jong-un

Recentemente, o líder norte-coreano foi visto publicamente com a filha num local de lançamento de mísseis, o que suscitou várias questões. O nome dela é Ju Ae e tem cerca de 10 anos. Além disso, pode tratar-se da segunda filha de Kim Jon-un, de acordo com a agência de espionagem sul-coreana. Ainda assim, são várias as teorias que tentam explicar porque é que a filha de Kim apareceu agora.

Num dia de lançamento do míssil balístico intercontinental mais poderoso do país, Kim Jon-un surge em público com a esposa, Ri Sol Ju, e de mãos dadas com uma rapariga de casaco branco, a "querida filha" Ju Ae.

As informações sobre a criança terão sido avançadas num comité parlamentar à porta fechada por uma fonte dos Serviços Secretos da Coreia do Sul.

A imprensa especula que o líder se casou com Ri Sol Ju em 2009 e que tem três filhos, o mais velho, que terá perto de 13 anos, Ju Ae de 10 anos e outra filha, de 6 anos.