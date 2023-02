Coreia do Norte: filha de Kim Jong-un em rara aparição pública

A filha do Presidente da Coreia do Norte, Kim Ju-ae, esteve em destaque durante a parada militar desta quinta-feira, o que levou a uma onde de especulação em torno do papel que poderá ter na sucessão do regime.

A filha de Kim Jong-un foi uma das presenças mais notadas na parada militar.



Além da rara aparição pública, durante a cerimónia, pai e filha trocaram gestos de afeto e sorrisos, numa grande cumplicidade.

A principal praça de Pyongyang ficou repleta de cidadãos que quiseram ver de perto o desfile, numa exibição do maior armamento de longo alcance de sempre.