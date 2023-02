GPTZero: uma 'vacina' contra o uso antiético do ChatGPT criada por jovem universitário

O ChatGPT ilustra a viragem da tecnologia para a aposta na Inteligência Artificial (IA). Mas, como todos os programas, acarreta preocupações éticas. No entanto, não sendo uma aplicação perfeita, não pode ser completamente fiável. Ainda assim, muitos utilizadores têm recorrido à aplicação com intenções de “encurtar” trabalho e esforço. Desde o lançamento do ChatGPT que se têm identificado lacunas em termos de regulamentação, assim como no âmbito da Educação, com docentes a denunciarem o uso da aplicação para adulterar trabalhos, relatórios e exames. Edward Tian, de 22 anos, demonstrou que com IA se combatem falhas da IA e criou o GPTZero.

O GPTZero tem potencial para identificar usos antiéticos na comunidade académica. Edward Tian decidiu trazer transparência para a Inteligência Artificial.

O jovem de 22 anos estuda Ciência de Computadores na Universidade de Princeton, em Nova Jérsia e, durante as férias de Natal, decidiu criar uma forma de detetar se o texto foi ou não criado pelo ChatGPT.

O programa tornou-se tão popular que fez com que o site fosse abaixo. Segundo o The Guardian , na primeira semana após o lançamento registaram-se 30.000 acessos ao site. Foi aqui que entrou a Streamlit , uma plataforma gratuita que está a hospedar o GPTZero, para fornecer ao jovem recursos para acompanhar o tráfego da web.

Como funciona?

Há dois indicadores a que o GPTZero recorre para identificar se o texto é de origem humana ou se foi criado pelo ChatGPT. No próprio site do GPTZero , o programa começa por analisar uma série de algoritmos complexos e profundos, apoiados por experiências internas e alguns artigos conceituados, já publicados.

O programa criado por Tian aplica um cálculo de “perplexidade”, que mede a complexidade de um texto e de “rutura”, que compara a variação das frases. Isto porque, de acordo com o jornal NPR, os seres humanos tendem a escrever textos com maior complexidade e frases mais longas enquanto que o chatbot avançado opta por textos mais uniformes.

Quanto mais familiar for o texto para o GPTZero, maior a probabilidade de ter sido gerado por Inteligência Artificial.

Num vídeo de demonstração publicado no Twitter, Tian comparou a análise de uma história no The New Yorker e uma publicação no LinkedIn escrita pelo ChatGPT. Distinguiu com sucesso a escrita por um humano versus a escrita por uma plataforma de IA.