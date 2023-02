Mundo

Sambódromo do Rio de Janeiro volta a encher-se de cor para festejar o Carnaval

O sambódromo do Rio de Janeiro voltou a receber milhares de pessoas no primeiro dia de desfiles do Carnaval. A música, a dança e a cor foram os ingredientes principais que marcaram o regresso da maior festa do Brasil.