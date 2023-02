Cortejo de Sábado Gordo no Funchal juntou 12 escolas de samba

As festas de Carnaval estão nas ruas da Madeira e este sábado 1600 pessoas desfilaram na Avenida do Mar no Funchal. Não faltou público para ver o cortejo, nem faltaram os turistas que, nestas férias, encheram os hotéis.

O samba encheu à Avenida do Mar e, ao fim de dois anos sem cortejo, até o tempo ajudou à festa que juntou uma multidão na baixa do Funchal. No desfile, vestidas como mandam a regras, passaram 1.600 pessoas que, na Madeira, o Carnaval é muito vivido e participado

As festas de Carnaval vão estar na rua por vários dias. O ponto alto do programa é o cortejo de sábado gordo, mas ainda há muito para ver e aproveitar como a noite hippie e o cortejo trapalhão, momento de sátira, aberto a quem queira participar.