Cheias no Brasil: "Estamos à procura da minha mãe debaixo da lama... sem saber se está lá ou não"

As fortes chuvas causaram derrocadas em diversas estradas da região de São Paulo e já há duas mil pessoas deslocadas com as casas destruídas e 40 desaparecidas.

A estrada que ligava o estado do Rio de Janeiro à cidade portuária de Santos, em São Paulo, era conhecida como uma das estradas mais bonitas do Brasil.

Agora, está bloqueada em pelo menos 10 pontos devido às derrocadas causadas pelas fortes chuvas que assolaram a região no início da semana.

Também debaixo da lama e destroços ficaram dezenas de casas e as equipas de resgate e voluntários continuam à procura de sobreviventes.

Dezenas de pessoas continuam desaparecidas e mais de duas mil foram deslocadas para zonas mais seguras.

As previsões apontam para que a chuva se mantenha nos próximos dias.

As autoridades locais anunciaram, entretanto, a chegada de um navio da Marinha brasileira, onde vai funcionar um hospital de campanha com mais de 300 camas.