Jovem português assassinado na Suíça

Um jovem português de 22 anos foi encontrado morto em Chippis, na Suiça, na madrugada deste sábado.

O corpo, com sinais de esfaqueamento, foi encontrado perto de um campo de futebol, próximo do seu local de residência. Apesar da rápida intervenção dos serviços de emergência, não foi possível salvar a vítima.

Autoridades acreditam em ajuste de contas

O alegado homicida tem 17 anos, origem sérvia e é natural de Valais, na Suíça. Foi detido na própria noite do crime e encontra-se em prisão preventiva.

"Neste momento da investigação, podemos afirmar que se tratou de uma agressão motivada por um acerto de contas em contexto familiar" confirma Alexandre Sudan, o presidente do Tribunal de Menores que assumiu o caso.

Segundo o jornal suíço Le Nouvelliste, o português terá mantido uma relação amorosa com a irmã do homicida, com quem teria um filho.