Maduro celebra reatamento de relações diplomáticas entre Venezuela e Brasil

A mensagem de Nicolás Maduro refere uma outra do Ministério dos Negócios Estrangeiros brasileiro que anuncia que "a secretária-geral das Relações Externas, a embaixadora Maria Laura da Rocha (Brasil), recebeu das mãos do embaixador da Venezuela, Manuel Vadell, cópias das suas cartas credenciais. Abordaram a normalização das relações bilaterais e a reabertura das respetivas embaixadas".

As relações entre o Brasil e a Venezuela foram reatadas com o regresso de Luiz Inácio Lula da Silva à Presidência do 'gigante' sul-americano, tendo tomado posse a 01 de janeiro deste ano.

Após os primeiros contactos, a Assembleia Nacional (NA, parlamento venezuelano), de maioria chavista, aprovou por unanimidade a nomeação de Vadell como embaixador do país no Brasil, depois de o Governo brasileiro lhe ter concedido credenciais diplomáticas.

Entretanto, a Venezuela recebeu, a 18 de janeiro, o encarregado de negócios do Brasil no país caribenho, Flávio Macieira, com o que ambas as nações deram mais um passo em direção à normalização das suas relações.