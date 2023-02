Presidente francês visita a China no início de abril

O Presidente francês, Emmanuel Macron, anunciou este sábado que vai visitar a China no início de abril e apelou a Pequim para tentar convencer a Rússia a parar a guerra contra a Ucrânia.

No dia seguinte à China ter divulgado uma posição sobre o conflito, Macron disse que a paz só será possível se implicar "uma paragem da agressão russa, a retirada das tropas e o respeito pela soberania territorial e pelo povo ucraniano".

Macron apelou a Pequim "para não entregar quaisquer armas à Rússia" e para ajudar a pressionar Moscovo a nunca utilizar armas químicas ou nucleares.

Pediu também que a China, que tem mantido uma posição próxima de Moscovo, ajude a convencer Rússia a parar os combates como condição prévia para negociações.

A Ucrânia exige a retirada das tropas russas de todo o território ucraniano, incluindo das cinco regiões que Moscovo declarou ter anexado: Crimeia, em 2014, e Kherson, Zaporijia, Donetsk e Lugansk, em setembro do ano passado.

A Rússia rejeita essas condições e alega que a Ucrânia tem de ter em conta a realidade atual, significando que deve reconhecer a anexação dos cinco territórios.

A Ucrânia e a generalidade da comunidade internacional não reconhecem a soberania russa nas cinco regiões anexadas.

No documento divulgado pela diplomacia chinesa na sexta-feira, Pequim defende o respeito pela soberania de todos os países, à luz do "direito internacional universalmente reconhecido, incluindo os objetivos e princípios da Carta das Nações Unidas".

"A soberania, independência e integridade territorial de todos os países deve ser efetivamente respeitada", lê-se no primeiro ponto da declaração disponibilizada no 'site' do Ministério dos Negócios Estrangeiros chinês.