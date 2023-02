EUA: Quase um milhão de mexicanos tentaram passar a fronteira em quatro meses

Há cada vez mais famílias forçadas a separar-se na fronteira entre o México e os Estados Unidos e os imigrantes queixam-se da burocracia, alegando que é quase impossível fazer a travessia legalmente.

Os migrantes do México passam os dias à espera, sem trabalho, e apenas com o pouco que conseguem na rua para sobreviver.

A aplicação para telemóvel que entrou em vigor no início do ano permite marcar uma reunião com um técnico para pedir asilo e agendar um local de entrada no país, mas é um processo que os utilizadores dizem ser complicado.

Muitas famílias acabam separadas, havendo até casos de crianças que atravessam a fronteira sozinhas, já que nestas circunstâncias não podem ser recusadas.

A promessa de novas medidas do Presidente norte-americano trouxe esperança que rapidamente caiu por terra.

Na semana passada, Joe Biden anunciou que o acesso ao país pode ficar ainda mais difícil. A norma, que ainda tem de ser aprovada, proíbe a entrada a quem pedir asilo na fronteira com o México depois de ter viajado por vários países.

Uma política proposta pelo Presidente dos Estados Unidos para travar as travessias ilegais que já está a ser comparada pelos críticos com as do antecessor, Donald Trump.

O fluxo migratório tem vindo a aumentar e de outubro a janeiro quase um milhão de pessoas tentou atravessar a fronteira, sendo mais 30%

que no período homólogo.