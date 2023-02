Homem desaparecido é encontrado no estômago de tubarão

Um argentino, desaparecido desde o início de fevereiro, foi encontrado no estômago de um tubarão, que foi capturado perto do sítio onde o homem desapareceu, no sul da Argentina. O homem foi identificado graças a uma tatuagem encontrada nos restos mortais.

Diego Barria, de 32 anos, pai de três filhos, foi visto pela última vez no seu carro a 18 de fevereiro, perto da costa da província de Chubut, no sul da Argentina. Dois dias depois do desaparecimento, o automóvel foi encontrado numa praia perto de Rocas Coloradas.

Segundo a Sky News, no início da manhã de domingo, dia 26 de fevereiro, dois pescadores informaram a guarda costeira local que tinham capturado três tubarões perto da área onde o veículo de Barria tinha sido encontrado.

Daniela Millatruz, a agente da polícia encarregada pelo caso, disse à imprensa local que os pescadores "quando estavam a limpar [os tubarões] encontraram restos humanos num deles".

Apesar de ainda não terem sido realizados testes de ADN para confirmar a identidade, a esposa de Barria identificou o corpo do marido "devido a uma tatuagem nos restos mortais", acrescentou a agente.

Apesar de (ainda) não estar claro o que terá acontecido, as investigações continuam e a polícia presume "que Diego sofreu um acidente" e está a investigar "se houve um veículo envolvido."

Cristian Ansaldo, chefe do departamento de polícia da cidade de Comodoro Rivadavia, afirmou que o tubarão tinha cerca de 1,5 metros e é provável que Barria tenha sofrido um acidente e depois arrastado, devido à forte maré alta no fim de semana do seu desaparecimento.