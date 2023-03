Dois norte-americanos e um cosmonauta russo juntos a caminho da Estação Espacial

"O lançamento do #Crew6 ocorreu em 2 de março às 12h34 (costa leste dos EUA, 5h34 GMT), iluminando os céus à medida que a tripulação entrava em órbita a bordo da cápsula Dragon Endeavour da @SpaceX.", anunciou a NASA no Twitter.

A cápsula Dragon em que viajam os quatro astronautas deve atracar à ISS na sexta-feira às 6h17 GMT, após uma viagem de pouco mais de 24 horas. Os astronautas ficarão lá durante cerca de seis meses.

Na segunda-feira, a descolagem foi cancelada à última hora devido a um problema técnico. A NASA explicou na quarta-feira que o problema dizia respeito ao encaminhamento de um líquido usado para a ignição dos motores, causado por um "filtro entupido".

Cooperação Rússia-EUA (só) fora da Terra

A Crew-6 é constituída pelos astronautas da NASA Stephen Bowen e Warren Hoburg, o astronauta dos Emirados Sultan al-Neyadi e o cosmonauta russo Andrei Fediaev.

Sultan al-Neyadi, de 41 anos, será o quarto astronauta de um país árabe na história, o segundo dos Emirados, mas o primeiro do seu país a passar seis meses no espaço.

Apesar de as tensões entre Washington e Moscovo estarem no auge um ano após a ofensiva russa na Ucrânia, os dois países mantiveram um programa de intercâmbio que permite que os russos viajem com a SpaceX e os americanos viajem a bordo de foguetões russos Soyuz. A Estação Espacial é um dos raros campos de cooperação entre os dois países.