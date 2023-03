Netflix foi a plataforma que perdeu mais subscritores no final de 2022

Os dados são de um estudo da TiVo, partilhado pelo The Streamable.

Podem ser tempos difíceis para a Netflix. No último trimestre do ano passado, registou 27,3% de cancelamentos de subscrições. Este valor é muito superior ao dos outros serviços de streaming . A seguir à Netflix, o que registou maior perdas foi a Hulu, com 9,1%. A Amazon Prime registou 8,4%, a Apple TV+ 8,1%, a Disney+ 5,8% e a HBO Max 4,7%.

A Netflix foi o serviço de streaming que perdeu mais subscritores nos Estados Unidos da América (EUA) no final de 2022, uma situação que pode ser agravada pelo fim da partilha gratuita de contas. Teve três vezes mais cancelamentos do que a Hulu, plataforma que foi a segunda com mais perdas.

A Netflix anunciou pela primeira vez em outubro de 2022 que iria proibir a partilha de contas gratuita no início de 2023, depois de meses de testes em países como o Chile, Costa Rica e Peru. Uitlizadores podem der deixado a plataforma por discordarem da medida que, nos EUA, não chegou a ser aplicada. Pode também haver casos de pessoas que subscreveram a Netflix para assistir a uma série e cancelaram a seguir. No entanto, o The Streamable diz que a segunda sugestão terá um peso menor.

Fim da partilha gratuita de contas vs. baixa de preços

A Netflix proibiu a partilha gratuita de contas em Portugal e em mais alguns países, como o Canadá, Nova Zelândia e Espanha. A partilha de contas passou a ser permitida apenas para pessoas que vivem na mesma casa. Fora isso, os utilizadores podem acrescentar pessoas extra, mas terão de pagar um valor adicional. Isto acontece numa altura em que, em contrapartida, a empresa reduziu o preço da subscrição em dezenas de países.

Num comunicado, esclarece que só os membros com os pacotes mais caros, o "Standard" (custa 11,99€ por mês) ou "Premium" (15,99€ por mês) podem ter contas adicionais por um custo extra de 3,99€ por pessoa. No "Standard", é possível associar apenas um membro e no "Premium" podem adicionar dois.

A Netflix justifica a medida com o "impacto" na "capacidade de investir em séries e filmes de grande qualidade":

"Hoje, mais de 100 milhões de residências partilham contas - o que impacta a nossa capacidade de investir em séries e filmes de grande qualidade".

Em contrapartida, a Netflix reduziu, nas últimas semanas, o preço de subscrição em dezenas de países. Em alguns casos, pode baixar até 60%. Portugal não é um deles, de acordo com a lista divulgada pela analista Ampere Analysis.

O corte nos preços dos planos acontece em dezenas de países, sobretudo naqueles com percentagem mais baixa de assinantes. É o caso de países como o Iémen, Jordânia, Líbia, Irão, Quénia, Marrocos, Egipto, Croácia, Eslovénia, Bulgária, Nicarágua, Equador, Vietname, Venezuela, Malásia, Indonésia, Tailândia e Filipinas. Portugal não está entre os países que vão beneficiar da medida.

No plano "Básico", os preços baixam entre 20% e até quase 60%. No “Standard”, o corte é entre 13% e quase 50%. Já no “Premium”, podem baixar até 43%.