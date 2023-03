Chefes da diplomacia portuguesa e angolana reúnem-se em Lisboa

Os chefes da diplomacia portuguesa e angolana reúnem-se hoje em Lisboa para preparar o Conselho de Ministros da Comunidade dos Países de Língua Portuguesa (CPLP), que irá anteceder a cimeira da organização a realizar em São Tomé.

"As relações bilaterais entre Portugal e Angola, incluindo no plano económico e no domínio da cooperação, as perspetivas no quadro da Presidência angolana da CPLP, as relações com a União Europeia, bem como questões da agenda regional e internacional fazem parte da ordem de trabalhos", referiu o comunicado divulgado no domingo pelo Ministério dos Negócios Estrangeiros português.