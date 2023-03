Mulheres iranianas vão ser punidas se violarem código de vestuário islâmico

O chefe do poder judiciário, Gholamhossein Mohseni Ejei, decretou, esta segunda-feira, sanções severas para as mulheres que violarem o código de vestuário islâmico imposto às iranianas. O chefe tem vindo a fortalecer o cerco aos manifestantes que desafiam o regime.

Em dezembro do ano passado, Ejei emitiu um decreto exigindo um processo rápido para os presos nas manifestações.

"Com a ajuda do poder judicial e executivo, as autoridades vão utilizar todos os meios disponíveis para lidar com as pessoas que cooperam com o inimigo e cometem este pecado [violação do código de vestuário] que prejudica a ordem pública. Remover o hijab é equivalente a mostrar inimizade para com a República Islâmica e os seus valores. As pessoas que se envolverem num ato tão anormal serão punidas", disse Ejei.