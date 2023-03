Apreendido na Florida fentanil suficiente para matar um milhão de pessoas

Quinze imigrantes indocumentados foram detidos pelas autoridades do Estado norte-americano da Florida e pela Polícia de Fronteira, numa operação onde foram apreendidos 1,8 quilos de fentanil, o suficiente para matar um milhão de pessoas.

O departamento de segurança das estradas e veículos da Florida (FLHSMV, na sigla em inglês) divulgou esta segunda-feira, em comunicado, que o opioide sintético recuperado numa semana no condado de Sumter, no centro do estado, é "suficiente para matar um milhão de pessoas".

Durante a operação, da qual participaram agentes do condado de Hernando, também foram apreendidos 17,6 quilos de metanfetamina, cerca de 13,6 quilos de canábis e mais de 22 mil dólares (cerca de 20,5 mil euros), além de "outros contrabando ilícitos, como cocaína, heroína e suboxone".

A operação, que contou com a participação de oficiais do Departamento de Polícia da Florida, ocorreu no âmbito de uma campanha estatal para intercetar o contrabando e o tráfico de pessoas, bem como para apreender armas que possam estar a circular no Estado.

As autoridades não forneceram detalhes sobre a nacionalidade dos detidos ou as circunstâncias das detenções.

A patrulha rodoviária da Florida, uma agência do FLHSMV que a cada ano controla milhões de quilómetros de estradas, garantiu que está comprometida com "a detenção de pessoas que traficam migrantes sem documentos e narcóticos perigosos".