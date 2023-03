Encontrada esfinge "sorridente" e com "covinhas" no Egito

Foi descoberta uma esfinge “sorridente” no Egito. A pequena estátua tem “duas covinhas” marcadas no rosto. Os especialistas pensam tratar-se de uma representação do “imperador romano Claudianoius”.

A estátua de calcário foi encontrada perto do templo Hathor – de onde foi retirado o famoso Zodíaco de Dendra, que está em exposição, desde 1922, no museu do Louvre, em Paris. Estava enterrada numa “bacia bizantina dentro de um túmulo de dois níveis”, avança, em comunicado, o Ministério egípcio do Turismo e Antiguidades. Ao lado estava uma “estela romana gravada em demóticos e hieróglifos”.