Vídeos mais longos no TikTok? Há uma novidade a caminho

O TikTok irá permitir a publicação de ‘coleções’ de vídeos mais longos a alguns criadores de conteúdo, que vão poder cobrar pelo acesso aos seus seguidores. Com esta medida, os criadores de conteúdo ganham uma nova forma de fazer dinheiro com os conteúdos publicados.

Atualmente, os vídeos na plataforma podem ir até aos 10 minutos. Esse tempo poderá ser agora estendido até aos 20 minutos para os criadores elegíveis. A nova ferramenta irá permitir a publicação de até 80 vídeos por 'coleção'.

Quando entrou no mercado, a aplicação chinesa de partilha de vídeos começou a concorrer diretamente com plataformas como o Facebook e Instagram. E agora, com vídeo mais longos, poderá estar a tentar competir com o sucesso do Youtube.

O TikTok defende que os utilizadores estão a pesquisar cada vez mais conteúdos como treinos e guias de receitas, aéreas dominadas até então pelo Youtube.

De acordo com a Reuters, ainda não se sabe como será operacionalizada a medida. A plataforma já oferece aos criadores a possibilidade de receberem dinheiro pelos conteúdos.