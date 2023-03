Musk goza com trabalhador do Twitter que foi despedido sem aviso prévio

Enquanto a conversa estava em curso, Thorleifsson indicou ter recebido uma mensagem de correio eletrónico a comunicar-lhe que já não trabalhava na empresa.

Residente na Islândia e com cerca de 141.000 seguidores no Twitter (Musk tem mais de 130 milhões), Thorleifsson começou a trabalhar para o Twitter em 2021, quando os anteriores proprietários adquiriram a sua startup, Ueno.

Na altura, foi elogiado na comunicação social islandesa por ter optado por receber o preço da compra em forma de salários mensais - em vez de uma enorme quantia de uma só vez -, porque assim, pagaria impostos mais elevados à Islândia, o que contribuiria para apoiar os serviços sociais e a rede de segurança que o país oferece.

Thorleifsson respondeu a Musk também no Twitter, dizendo-lhe: "A razão pela qual te perguntei em público [se ainda tinha emprego ou não] foi porque nem tu, nem qualquer outra pessoa na empresa respondeu às minhas mensagens privadas".

Questionado na rede social sobre o que vai fazer agora, o informático islandês respondeu: "Vou abrir um restaurante no centro de Reiquiavique em breve. Terá o nome da minha mãe".

Na terça-feira à noite, Musk voltou ao Twitter para falar sobre o assunto. Mas, desta vez, o dono da rede social voltou atrás e pediu desculpa a Thorleifsson, alegando um “mal-entendido” sobre a situação.

“Gostaria de me desculpar com o Halli pelo meu mal-entendido sobre a situação. Foi baseado em coisas que me contaram que eram falsas ou, em alguns casos, verdadeiras, mas não significativas. Ele está a considerar permanecer no Twitter."