Geórgia: retirado polémico projeto-lei após protestos massivos

Os promotores do polémico projeto-lei sobre agentes estrangeiros, denunciado pela oposição georgiana como um instrumento repressivo e que provocou protestos massivos, retiraram esta quinta-feira a iniciativa legislativa, já aprovada numa primeira apreciação pelo Parlamento.

"Em primeiro lugar, devemos tratar da paz, tranquilidade e desenvolvimento económico da Geórgia, do progresso da Geórgia no caminho da integração europeia. Portanto, como forças responsáveis, decidimos retirar incondicionalmente o projeto de lei", anunciaram o movimento Força do Povo e o partido governante Sonho Georgiano, numa declaração conjunta.

As duas formações sublinharam que a "máquina da mentira" confundiu parte da sociedade, uma vez que ao projeto-lei foi atribuído o "falso rótulo 'russo'", e a sua aprovação foi interpretada como uma renúncia à integração do país na Europa.

A delegação da União Europeia na Geórgia já saudou o anúncio da retirada do controverso projeto-lei.

"Congratulamo-nos com o anúncio do partido no poder da retirada do projeto-lei", declarou no Twitter a delegação europeia em Tbilisi, acrescentando:"Encorajamos todos os líderes políticos da Geórgia a retomar as reformas pró-europeias".