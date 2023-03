Milhares protestam contra reforma judicial que fará de Israel uma "ditadura completa"

Milhares de israelitas protestaram em várias cidades contra o plano do Governo de reforma do sistema judicial. Os protestos decorrem há mais de dois meses, mas nos últimos dias terão acontecido as maiores manifestações de sempre na história do país.

Os manifestantes estão contra a proposta de reforma judicial, apresentada pelo governo de Benjamin Netanyahu, que enfraquece os poderes do Supremo Tribunal, ou seja, concede mais força ao poder executivo em detrimento do poder judicial.

Os manifestantes dizem que Netanyahu quer minar o papel de supervisão do Supremo Tribunal e que a proposta põe em causa a democracia. O chefe do governo argumenta que quer um maior equilíbrio institucional.