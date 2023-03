Alarmes soam em Israel após lançamento falhado de foguete da Faixa de Gaza

Os alarmes de ataque aéreo soaram esta quarta-feira em Israel durante o lançamento falhado de um foguete da Faixa de Gaza, um dia após as forças israelitas realizarem uma operação na Cisjordânia ocupada que provocou a morte de seis palestinianos.

"Foi identificado o lançamento de um foguete que parece ter explodido dentro da Faixa de Gaza", disse um porta-voz do Exército israelita, sublinhando que as sirenes antiaéreas foram ativadas em Nir Am, uma cidade israelita perto do enclave palestiniano.

Na terça-feira, as forças israelitas invadiram o campo de refugiados de Jenin, um reduto da resistência armada palestiniana no norte da Cisjordânia ocupada, em busca do suposto autor de um ataque que matou dois colonos judeus em 26 de fevereiro, perto da cidade palestiniana de Huwara.

Durante a operação, as forças israelitas mataram o suposto agressor e outros cinco militantes, além de ferir outras 20 pessoas, duas destas gravemente.

Esta foi a operação israelita mais mortal na Cisjordânia desde o início de 2023, quando acontece um aumento da violência no contexto do conflito palestiniano-israelita.

Na terça-feira, as autoridades israelitas declararam-se em estado de alerta devido ao receio de represálias pela operação em Jenin, cujo objetivo prioritário era deter o alegado autor do ataque em Huwara, identificado como Abd al Fatah Husein Ibrahim Garusha, de 49 anos.

Segundo agentes israelitas, Garusha era membro do movimento islâmico Hamas, que governa de facto a Faixa Gaza e cujo braço armado é considerado um grupo terrorista por Israel, Estados Unidos e União Europeia.

O primeiro-ministro palestiniano, Mohamed Shtayeh, classificou a operação israelita como um "massacre horrível" e pediu aos Estados Unidos que intervenham para impedir a destruição de cidades, vilas e campos de refugiados palestinianos pelas forças de Israel, segundo a agência de notícias palestiniana WAFA.

Este ano, pelo menos 71 palestinianos foram mortos em confrontos e outros incidentes violentos com Israel. Do lado israelita, 14 pessoas foram mortas por ataques de palestinianos no mesmo período.

Israel assumiu o controlo da Cisjordânia em 1967 e mantém uma ocupação militar deste território, que é uma das mais longas da história recente.