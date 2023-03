Turquia poderá ratificar candidatura da Finlândia à NATO antes das eleições de maio

É "altamente provável" que o Parlamento turco ratifique a proposta de adesão da Finlândia à NATO em meados de abril, disseram à Reuters fontes turcas bem colocadas esta quarta-feira, véspera da visita do Presidente finlandês, Sauli Niinisto, que irá reunir-se com Erdogan.

Segundo um alto funcionário turco, a proposta da Finlândia será aprovada independentemente da da Suécia, que se candidatou à adesão à aliança militar ocidental ao mesmo tempo que o seu vizinho nórdico depois da Rússia ter invadido a Ucrânia no ano passado.

Negociações entre a Suécia e a Turquia num impasse

A Turquia disse repetidamente que a Suécia precisa de tomar medidas adicionais contra apoiantes de militantes curdos e membros da rede que Ancara responsabiliza pela tentativa de golpe de 2016. A Turquia trata ambos os grupos como organizações terroristas.

As negociações entre a Suécia e a Turquia tiveram poucos progressos, sobretudo por causa dos protestos de grupos pró-curdos nas ruas de Estocolmo.

O primeiro-ministro da Suécia, Ulf Kristersson, disse na terça-feira que a probabilidade de a Finlândia ingressar na NATO antes da Suécia é agora mais elevada, após conversas entre os três lados em Bruxelas nesta semana.

Suécia e Finlândia poderão aderir à NATO em momentos diferentes

"Ponderamos favoravelmente a adesão da Finlândia. Não é errado dizer que as negociações de adesão serão realizadas em momentos diferentes dos da Suécia", disse o alto funcionário turco.

Outro funcionário com conhecimentos sobre o assunto disse que a abordagem da Finlândia às organizações terroristas está de acordo com as sensibilidades da Turquia e que Helsínquia tomou medidas nesse sentido.

“É altamente provável que a etapa necessária para a adesão da Finlândia à NATO seja concluída antes da realização das eleições”.

O Parlamento deve fechar em meados de abril, antes das eleições parlamentares e presidenciais marcadas para 14 de maio.

Os parlamentos de todos os 30 membros da NATO têm de ratificar qualquer proposta de adesão à aliança. A Turquia e a Hungria são os únicos aliados da NATO que ainda não ratificaram a adesão da Finlândia e da Suécia.

Os Estados Unidos e outros países da NATO esperam que os dois países nórdicos se tornem membros da aliança na cimeira marcada para 11 de julho na capital da Lituânia, Vilnius.