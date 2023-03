Australiano bate recorde após mais de 40 horas a surfar

Um australiano de 40 anos aventurou-se nas águas da praia de Cronulla, em Sidney, e bateu o recorde mundial de mais horas a surfar. O objetivo era chamar a atenção para os problemas da saúde mental.

Blake Johnston, ex-surfista profissional, começou na quinta-feira a surfar com o objetivo de atingir o recorde mundial. No entanto, esse não era o único objetivo. Com esta iniciativa, o australiano procurou reforçar a tema da saúde mental, para que não seja esquecido.

Com o seu esforço, conseguiu angariar cerca de 335 mil dólares (314 mil euros) para instituições de caridade, noticiou a BBC.

Blake Johnston bateu o recorde que pertencia ao sul-africano Josh Enslin , que fez 30 horas e 11 minutos a surfar.