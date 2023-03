Cerca de 2.500 pessoas concentravam-se no local por volta das 19:30, que fica no “coração de Paris”, de acordo com o correspondente da SIC em Paris, Guilherme Monteiro.

Nas redes sociais, há imagens, como as de Victor Tassel, jornalista do jornal francês Le Parisien, de manifestantes mais radicais a tentarem destruir um local em obras, retirando os andaimes.

Esta sexta-feira, às 07:00, hora local, 06:00 em Lisboa, já centenas de pessoas com faixas e emblemas da Confederação Geral do Trabalho (CGT) ocupavam a via de circunvalação de Paris junto à Porta de Glignancourt, causando congestionamentos.

A intersindical que luta contra a reforma do sistema de pensões em França já convocou "reuniões" para este fim de semana e um nono dia de greve e manifestações para 23 de março.

A greve geral em França decorre há mais de uma semana.