Governo francês alvo de duas moções de censura

Para derrubar o Governo, uma moção de censura necessita de uma maioria absoluta na Assembleia Nacional (AN) , ou seja, 287 votos. A coligação que elegeu Macron e os Republicanos têm 305 deputados, dos 577 da AN, o que poderá tornar difícil a aprovação de uma moção de censura.

De acordo com sondagens, a maioria dos franceses opõe-se à reforma, que desencadeou manifestações e greves em todo o país nas últimas semanas, segundo a AFP.

Macron fez aprovar a reforma do sistema de pensões na quinta-feira , sem passar pela Assembleia Nacional, usando um artigo da Constituição que permite evitar a aprovação parlamentar .

A reforma das pensões defendida pelo Governo do Presidente Emmanuel Macron inclui o aumento da idade da reforma para 64 anos , a partir dos atuais 62.

"Vamos votar a favor de todas as moções de censura apresentadas", disse a deputada da União Nacional Laure Lavalette, citada pela agência francesa AFP.

O presidente do grupo parlamentar centrista e regionalista lamentou que os “colegas da LR [Os Republicanos] não sejam signatários”.

“A votação desta moção permitir-nos-á sair de uma crise política profunda”, disse Bertrand Pancher, líder do LIOT, citado pela agência francesa AFP.

Uma das moções foi entregue na Assembleia Nacional pelo grupo independente francês LIOT e conta com a assinatura de 91 deputados , incluindo membros radicais de esquerda (NUPES).

O Governo francês foi alvo, esta quinta-feira, de duas moções de censura em resposta à aprovação da reforma do sistema de pensões sem o voto parlamentar.

Já esta quinta-feira, os protestos interromperam o trânsito e fecharam universidades em Paris.

Os estudantes universitários saíram das salas de aula para se juntarem às greves que afetaram diversos setores profissionais. Os trabalhadores de saneamento que fizeram greve também bloquearam uma estação de coleta de lixo que abriga o maior incinerador da Europa.

Vários grupos convocaram os opositores do Presidente para uma marcha até ao Parlamento, no final da tarde desta sexta-feira. Entre esses grupos estão os "coletes amarelos", que organizaram protestos contra as políticas económicas de Macron durante o seu primeiro mandato.

A intersindical que luta contra a reforma do sistema de pensões convocou reuniões para este fim de semana e um nono dia de greve e manifestações para 23 de março.