Governo de Macron deverá enfrentar três moções de censura

O Governo francês deverá enfrentar esta sexta-feira pelo menos três moções de censura apresentadas pela oposição na Assembleia Nacional. Isto surge um dia depois de ter sido aprovada, por decreto e sem o voto do Parlamento, a reforma do sistema de pensões, que tem sido fortemente contestada nas ruas do país.

Uma das moções de censura é da extrema-direita liderada por Marine Le Pen, outra será da coligação de esquerda, e espera-se ainda mais uma que deverá ser apoiada por alguns deputados da direita e de outros grupos minoritários.

Manifestantes e polícia envolveram-se em confrontos

A propósito do aumento da idade de reforma dos 62 para os 64 anos, aprovado pelo Governo de Emmanuel Macron, muitos franceses saíram à rua para protestar contra a medida.

Na última noite, a polícia e manifestantes envolveram-se em confrontos em Paris. A televisão francesa BFM TV avança que pelo menos 217 pessoas foram detidas.

As autoridades usaram canhões de água e lançaram gás lacrimogéneo para dispersar os manifestantes. Cerca de sete mil pessoas concentraram-se na Praça da Concórdia.

Foram ainda incendiados inúmeros sacos e caixotes do lixo e vários carros ficaram danificados.