Possível detenção de Trump tem motivações políticas, acredita Pence

O antigo vice-presidente dos Estados Unidos, Mike Pence, diz que a possível detenção de Donald Trump parece ter motivações políticas. O ex-presidente dos EUA tinha dito que esperava ser detido na próxima semana. Em causa está um alegado pagamento a uma atriz porno, a quem Trump terá pedido silêncio sobre os encontros sexuais entre ambos.

No sábado, Donald Trump disse que seria preso terça-feira, citando fugas de informação do gabinete do procurador distrital de Manhattan. Mike Pence, antigo vice-presidente dos EUA considera que a possível detenção parece ter motivações políticas.

Donald Trump está a ser investigado. Em causa está um alegado pagamento de 121 mil euros feito dias antes da campanha presidencial de 2016 à atriz pornográfica Stormy Daniels para que não revelasse os encontros sexuais entre os dois.

Um porta-voz de Trump disse que o ex-Presidente não tinha sido notificado sobre qualquer detenção.

Nenhum presidente dos Estados Unidos, durante ou depois do mandato, já enfrentou acusações criminais.