Rupert Murdoch, dono do grupo que detém o canal Fox News e o Wall Street Journal, a Sky News Austrália e o jornal The Sun, no Reino Unido, tem 92 anos e vai casar com Ann Lesley Smith, de 66 anos, antiga capelã da polícia de São Francisco.

O anúncio foi feito na passada sexta-feira, nove meses depois do processo de divórcio da modelo Jerry Hall ter sido concluído.

O casal, que está junto desde setembro do ano passado, percebeu que estava na altura do pedido de casamento, que aconteceu no dia de São Patrício, santo padroeiro irlandês, tendo sido por isso a data escolhida, contou Murdoch.

"Estava muito nervoso. Tinha medo de apaixonar-me e sabia que esta seria a última vez que acontecia. Espero que seja porque estou feliz", disse ao New York Post.

"Aproximarmo-nos dos 70 significa estar na segunda metade", afirmou a Ann Lesley Smith.

Murdoch tem seis filhos, a mais velha, Prudence, tem agora 64 anos.



Murdoch é um dos homens mais ricos do mundo. Tem uma fortuna avaliada em 17.200 milhões de dólares (mais de 16 mil milhões de euros), segundo a Forbes.